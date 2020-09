Procurorii turci au pregatit noi acuzatii impotriva a sase oficialitati saudite in legatura cu asasinarea in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, au anuntat luni canalul de televiziune NTV si alte media turce, potrivit Reuters.



Relatarile nu specifica acuzatiile si nici nu mentioneaza daca cei sase suspecti se afla printre persoanele care sunt judecate in contumacie, la Istanbul, pentru uciderea lui Khashoggi.



In urma cu trei saptamani, un tribunal din Arabia Saudita a emis un verdict final in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, condamnand…