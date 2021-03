Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, campania de vaccinare continua inclusiv cu serul controversat, in condițiile in care, in alte țari, acest vaccin a fost oprit temporar. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare „Din punctul meu de vedere, medical și profesional,…

- Medicul Flavia Groșan va fi cercetat de Comisia de Etica a Colegiului Medicilor Bihor, dupa ce a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 in cabinetul ei privat, tratand aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale, ale pacientilor cu COVID-19,…

- Un medic roman a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu noul coronavirus in cabinetul ei privat. Flavia Groșan susține ca a tratat aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale duc la decesul pacienților. Medic roman cercetat Medicul va fi cercetat de catre…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a spus ca a vindecat 1000 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 in cabinetul ei privat, tratand aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale, in cazul pacientilor cu COVID-19, duc la…

- Colegiul Medicilor Bihor, din care face parte dr. Flavia Grosan, s-a autosesizat in cazul acesteia, astfel ca femeia va fi cercetata de Comisia de Etica."Doamna doctor a facut afirmatii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia ca medicii specialisti infectionisti si ATI ar face rau…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 in cabinetul ei privat, tratand aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale, ale pacientilor cu COVID-19, duc…

- Dupa ce l-a criticat pe Raed Arafat, medicul pneumolog Sorin Bivolaru, de la Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Aristide Serfioti” din Galati, o ataca si pe Flavia Grosan, medicul din Oradea care a ajutat aproape 1000 de pacienti cu COVID-19 sa se vindece. Dupa ce Flavia Grosan a afirmat ca schema…

- A vindecat 1000 de bolnavi cu COVID-19 si a denuntat schema de tratament aplicata acestei categorii de bolnavi in spitalele din Romania, iar acum risca sa fie sanctionata sau chiar sa-si piarda dreptul de practica. Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog și are pana acum aproape o mie de pacienți…