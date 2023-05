In acest moment avem un administrator public al Timișului, spune Alin Nica, șeful CJ Timiș, care, cel puțin oficial, nu poate deocamdata sa schimbe titularul postului respectiv. Sursele interne din PNL și din CJT spun ca lui Marian Vasile i s-a sugerat sa se alature din nou mediului privat, dar deocamdata acest lucru nu s-a ... The post Cazul administratorului public al județului Timiș devine tot mai interesant. Alin Nica ezita, Marian Vasile riposteaza appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .