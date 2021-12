Stiri pe aceeasi tema

- Kuttiyamma, o femeie de 104 ani din statul Kerala, din sudul Indiei, și-a dorit mereu sa mearga la școala. Dar s-a casatorit cand era foarte tanara, iar indatoririle casnice au impiedicat-o sa-și indeplineasca visul. Recent, visul batranei a devenit realitate. Guvernul indian a lansat un program național…

- O femeie in varsta de 75 de ani din comuna Stoenesti, judetul Valcea a fost atacata de cainii vecinului ei, miercuri, 24 noiembrie a.c.. Vecinul a anuntat imediat incidentul, la fata locului deplasandu se un echipaj medical. Din pacate, desi a primit ingrijiri medicale, victima a decedat. "Ieri, 24…

- De la ultima informare transmisa de Direcția de Sanatate Publica Gorj, au fost confirmate 118 noi cazuri de imbolnavire, dintr-un total de 610 teste efectuate. Inca șase gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta…

- La nivel national, pompierii intervenit pentru stingerea a 81 de incendii, in ultimele 24 de ore. Din pacate, in urma unui incendiu izbucnit in judetul Teleorman, o femeie in varsta de 79 de ani si a pierdut viata. Comunicatul oficial al IGSU: "In cursul zilei de ieri, la nivel national, pompierii au…

- Alte 12 decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1.146 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;13.672 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 12530 persoane vindecate,…

- Inca 8 gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 784 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;11288 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10398 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- „Un autoturism condus de o femeie în vârsta de 38 de ani, din Chinteni, în momentul schimbarii directiei de deplasare înspre o strada laterala a fost acroșata de un autoturism care se deplasa din spate, condus de un barbat de 35 de ani,…