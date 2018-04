Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bihor au facut 16 perchezitii domiciliare în judetele Bihor, Sibiu, Arad, Brasov si Cluj, la persoane banuite de furt calificat, respectiv tainuire. Activitatile au fost efectuate în colaborare cu politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Arad,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, ieri, redactiei noastre, de IPJ Prahova, "la data de 5 aprilie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au definitivat cercetarile intr un dosar penal privind savarsirea a doua infractiuni de inselaciune, in forma continuata, prin metoda…

- Primaria Sibiu ia masuri pentru eficientizarea activitații Serviciului de Evidența a Persoanei de la care sibienii obțin actele de identitate. Scopul acestora este, lesne de ințeles, eliminarea aglomerației de la ghișee. Read More...

- O noua runda de percheziții la camatarii din Cenad au efectuat, marți, politistii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare. Cu aceatsa ocazie au fost descoperite buncuri luate ca și gaj de la persoanele imprumutate…

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Un barbat in varsta de 61 ani din orașul Ștei care s-a pensionat cu acte false și a incasat in ultimii 17 ani pe nedrept 240.000 de lei va fi judecat pentru inșelaciune in forma continuata. Barbatul este in atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor,…

- In urma probatoriului administrat in cauza de politisti, tanarul de 20 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea furtului a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 3 februarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pelanga Judecatoria Iasi, care a dispus prezentarea sa catre Judecatoria Iasi cu…

- "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 – Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…