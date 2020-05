Stiri pe aceeasi tema

- O copila de trei ani a ajuns in coma dupa ce a baut o substanta pentru combaterea puricilor. Fetita este dintr-un sat din judetul Botosani si a fost dusa de urgenta la spital. Incidentul a avut loc, in acest weekend, in comuna Dersa, judetul Botosani. Copila a baut accidental solutia contra puricilor,…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la Digi 24 și a vorbit, in termeni duri, despre decizia Curții Constituționale a Romaniei referitoare la amenzile date in perioada starii de urgența decretate pe teritoriul Romaniei. Acid, jurnalistul recunoaște ca, inițial, nici nu a ințeles prea bine la ce se…

- Digi24 a stat de vorba, in exclusivitate, cu un medic din sistemul de urgența din New York cu o poveste extrem de interesanta: a subestimat inițial severitatea virusului, s-a imbolnavit și a facut o forma foarte grava de COVID-19. Spune ca se temea de moarte, se temea ca nu-și va mai reveni. Acum e…

- Un expert ONU in drepturile omului a cerut miercuri tarilor sa ia masuri extraordinare pentru a se asigura ca toate persoanele dispun de o locuinta adecvata in timpul pandemiei pentru ca este o "chestiune de viata si de moarte", potrivit AFP, potrivit Agerpres."Locuinta a devenit prima linie…

- Un minor din Cogeasca, judetul Iasi, a fost salvat de la moarte de o politista proaspat intrata in sistem. Agentul de Politie Diana Maftei l-a resuscitat pe adolescent imediat dupa ce un vecin ii taiase funia cu care baiatul s-a spanzurat.

- O fetița a reușit sa ofere o lecție de viața impresionanta. Medicii au diagnosticat-o cu Sindrom Down și nu i-au dat nicio șansa la o viața normala, dar la doar 4 ani, micuța a devenit model. Cara Brown a primit diagnosticul dur din partea medicilor la doar cateva ore dupa ce a venit pe lume. Vestea…

- Thomas Lanier Williams s-a nascut [1] pe 26 martie 1911… Williams a descris copilaria din Mississippi drept placuta și fericita. Viața s-a schimbat, insa, atunci cand familia s-a mutat [2] la Saint Louis-Missouri. Aparent, casnicia parinților nu l-a ajutat [3] ; atmosfera incordata din „casa Williams”…

- Autorul crimei din Partoș, Miki Madalin Lupu și-a snopit in bataie un coleg de celula cu o bara de metal. Incidentul șocant s-a intamplat la Penitenciarul de Maxima Siguranța Galați, unde Miki a fost transferat dupa ce și-a incendat celula de la Penitenciarul Gherla. Agresiunea s-a petrecut sambata,…