- Cetateanul german in varsta de 76 de ani, voluntar in orasul Lipova la o fundatie de protectie a minorilor, a fost retinut pentru ca ar fi violat doi copii, cu varste de 13 si 16 ani, care erau institutionalizati la o casa de tip familial.Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, Brigitte…

Un cetățean german in varsta de 76 de ani este acuzat ca ar fi violat doi minori – unul de 13, iar celalalt de 16