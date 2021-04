Câți români s-au infectat cu coronavirus după ambele doze de vaccin In Romania, 1.080 de persoane din totalul de peste 3,6 milioane de persoane vaccinate au fost infectate cu coronavirus, potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Dupa a doua doza, circa 1.080 de persoane (n.red. – s-au infectat), ceea ce inseamna 0,19 la suta din numarul total al celor care au efectuat cele doua doze si intervalul mediu de diagnostic de la cea de-a doua doza era intre 10 si 14 zile”, a spus Valeriu Gheorghița la Digi24, citat de news.ro . Acesta a mai spus: „Noi stim ca beneficiile dupa doza de rapel sunt undeva dupa ziua zece, ceea ce inseamna ca momentul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

