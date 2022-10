Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian, una dintre cele mai influente vedete din online-ului, a primit o amenda record. Nu mai puțin de 1,2 milioane de dolari a acceptat sa plateasca starleta pentru promovarea frauduloasa a unei monede digitale. S-a intamplat in iunie, 2021 iar postarea a cuprins și un link catre site-ul companiei…

- Dupa 25 de ani de cantat, Mihai Trastariu a trecut muzica pe plan secund. Lasat de restricțiile sociale sanitare cu buzunarele goale, ba chiar haituit de banci pentru un credit important, solistul s-a indreptat cu noroc catre un domeniu. Care, din fericire, i-a restabilit echilibrul financiar și s-a…

- Vladimir Putin a amenințat din nou cu folosirea armelor nucleare. Asta in ciuda avertismentului lansat de președintele american Joe Biden, care a spus clar ca vor exista consecințe. Volume 100% -Pe masura ce Ucraina se bucura de succese pe campul de lupta, Vladimir Putin este rușinat și impins intr-un…

- AUR a pierdut in ultimii doi ani nu mai puțin de noua parlamentari. Cu excepția a doi dintre ei (unul a murit și altul a fost condamnat penal), toți ceilalți șapte au demisionat sau au fost excluși din partid pe motiv de conflict cu actuala conducere a partidului, in frunte cu George Simion. Acuzațiile…

- Maria Constantin a avut o perioada incarcata. Artista de muzica populara a cantat la nunți, botezuri sau evenimente private, fiind mai tot timpul pe drumuri. Interpreta, pe care o cheama și Maria, a dezvaluit ca de mult timp nu iși mai poate sarbatori onomastica, de Sfanta Maria, pe 15 august, din cauza…

- Cel mai bun pilot al aviației Ucrainei, Anton Listopad, a fost ucis in lupta. Cu cateva zile in urma, el a fost decorat de președintele Volodimir Zelenski cu Ordinul pentru Curaj, transmit Kyiv Independent și Nexta. Anton Listopad a fost ucis in lupta, potrivit unei postari pe Facebook a colegiului…

- Cei doi presedinti au discutat la telefon timp de o ora si jumatate, in prima lor discutii dupa ce s-au intalnit, la 16 iunie, la Kiev, unde Emmanuel Macron a efectuat o vizita impreuna cu omologul sau roman Klaus Iohannis si sefii Guvernelor german Olaf Scholz si italian Mario Draghi. Emmanuel Macron…

- Bunurile ce au aparținut popularului cantareț de muzica populara Petrica Mațu Stoian nu au ajuns la statul roman, așa cum s-a speculat. Dupa moartea fulgeratoare a artistului, familia acestuia dar și cel ce i-a fost șofer și impresar s-au razboit pe agoniseala solistului care s-a stins in urma unui…