Câţi bani dai la factura de la energie electrică, dacă uiţi să trimiţi indexul citit Cati bani dai la factura de la energie electrica, daca uiti sa trimiti indexul citit Facturile la energie electrica ale romanilor vor fi calculate in functie de consumul lunar declarat, insa exista o mica problema: unii pot uita sa citeasca indexul. Potrivit premierului, facturile romanilor vor fi calculate in functie de consumul lunar al kilowatilor, fara raportare la consumul de anul trecut. „Este, din punctul meu de vedere, de luat in calcul luna curenta fara sa ne mai raportam la nimic”, a declarat seful Guvernului. Exista, insa, o mica problema: unii consumatori pot uita sa citeasca sau sa… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

