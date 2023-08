Stiri pe aceeasi tema

- Caștigurile actriței Margot Robbie pentru rolul sau cheie din filmul „Barbie” au fost dezvaluite. Vedeta si producatoarea din spatele celui mai mare succes al verii urmeaza sa primeasca aproximativ 50 de milioane de dolari din salariu si bonusuri de box office, scrie Variety, preluat de News.ro.

- Filmul „ Barbie ” a inregistrat oficial incasari mai mari de un miliard de dolari la nivel mondial, la numai 17 zile de la lansare. „Barbie” se alatura astfel peliculei Super Mario Bros, devenind al doilea film care ajunge anul acesta la incasari de un miliard de dolari, informeaza Rador. Filmul, bazat…

- Ce actori au refuzat sa joace in filmul Barbie La scurt timp dupa lansarea oficiala, Barbie a devenit cel mai de succes film al anului in Statele Unite și Canada. Anunțul a fost facut public chiar de distribuitorul Warner Bros. Producția a obținut incasari record de peste 155 de milioane de dolari doar…

- Weekend fabulos la box-office pentru Barbie, cel mai asteptat film al anului. Pelicula cu Margot Robbie si Ryan Gosling a avut incasari de 337 de milioane de dolari. Si-a zdrobit concurenta – drama istorica Oppenheimer. Rivalitatea dintre cele doua a fost aur pentru industria de cinema si a confirmat…

- Filmul „Barbie” a inregistrat un weekend de lansare cu incasari de 377 de milioane de dolari in intreaga lume. Este cel mai bun start pentru un film regizat de o femeie, astfel Greta Gerwig intrand in istorie, informeaza The Guardian, potrivit News.ro

- Mulți spun despre Margot Robbie ca este cea mai frumoasa actrița din lume la ora actuala, dar ca la capitolul fashion mai are de lucrat. Vedeta a fost insa laudata pentru ținutele alese pentru promovarea noului ei film, Barbie.

- Filmul "Fast X", parte din franciza "Fast and Furious", a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american cu 67,25 milioane de dolari. Productia a acumulat 267,3 milioane de dolari la nivel mondial.Filmul, produs de Universal, a castigat 28 de milioane de dolari vineri din 4.046 de cinematografe…