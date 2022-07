Câți bani a pompat Nicușor Dan în echipa feminină de handbal CSM București Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, este intr-o goana permanenta de imagine și continua sa se joace alba-neagra cu banii bucureștenilor, mai ales atunci cand vine vorba de Clubul Sportiv Municipal (CSM) București. Gașca Turnului Babel merge mai departe, dar pe banii bucureștenilor CSM București a devenit o Mecca pentru handbalistele straine pentru simplul fapt ca se platesc cele mai mari salarii din handbalul feminin mondial. Ca atare, vestiarul echipei a devenit un Turn Babel, unde jucatoare din 7-8 țari toaca banii bucureștenilor pentru performanțe modeste. Astfel, in ultimii trei ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

