- Cateva dintre operele pictorului spaniol Pablo Picasso (1881-1973), apartinand colectiei personale a nepoatei sale, Marina, precum picturi, gravuri sau fotografii, vor fi scoase la licitatie online de casa Sotheby's din Londra incepand cu 8 iunie, relateaza EFE.

- Cunoscuta casa de licitatii RM Sotheby’s a demarat o noua sesiune de vanzari online, asta pentru ca licitatii fizice cu strigari nu pot fi organizate din cauza pandemiei de COVID-19. Oricum, si in mediul virtual s-a demonstrat ca se pot gasi doritori de a mai cheltui ceva bani.

- Popularitatea licitatiilor online de locuinte a crescut foarte mult in ultimii ani in Romania, multi oameni fiind interesati sa achizitioneze o proprietate la un pret mai mic decat cel al pietei. Astfel de licitatii reprezinta o vanzare publica in care proprietatile sunt vandute celui care vine cu cea…

- O bratara veche de 90 de ani, incrustata cu diamante si alte pietre pretioase, a fost vanduta cu peste 1 milion de dolari la o licitatie online la New York, relateaza dpa. Bratara, numita "Tutti-Frutti" de compania de bijuterii franceza Cartier, a fost realizata in stilul Art Deco in anii…

- Cinci sute de tablouri de arta romaneasca clasica si contemporana vor fi scoase la licitatia organizata de Artmark, online, pe 28 si 29 aprilie, fiecare lucrare avand pretul unitar de pornire de 100 euro.

- Cincizeci si cinci de fotografii realizate in urma cu 100 de ani pe platourile de filmare ale „primului horror adevarat”, asa cum este considerat de unii critici lungmetrajul german „Cabinetul doctorului Caligari/ Das Cabinet des Dr. Caligari”, sunt scoase la licitatie de Sotheby’s, iar vanzare va fi…