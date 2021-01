Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost confirmate alte 106 cazuri noi de COVID-19, depistate in urma efectuarii a 242 de teste. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, este urmatoarea: • Nr. probe alocate de DSP in 30.12.2020 – 242•…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 127 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. probe alocate de DSP in 29.12.2020 – 288• Nr. probe recoltate la cerere: 38• Nr. total persoane nou confirmate in 29.12.2020…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ sunt inregistrate alte 10 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel:  Nr. probe alocate de DSP in 28.12.2020 –540 Nr. probe recoltate la cerere: 39 Nr. total persoane nou confirmate in 28.12.2020…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost confirmate alte 108 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din 204 teste efectuate in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Numar probe alocate de DSP in 22.12.2020 – 168• Numar probe recoltate la cerere:…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 168 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 55316• Nr. teste pozitive din 18.11.2020 – 168• Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infectioase…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 211 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate –48014• Nr. teste pozitive din 01.11.2020 –211• Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infectioase…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 204 de noi cazuri de COVID-19, in urma testelor efectuate. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Numar total teste efectuate – 46648• Numar teste pozitive din 28.10.2020 – 204• Numar internați infecție COVID-19…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 201 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate –43384• Nr. teste pozitive din 20.10.2020 –201• Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infectioase…