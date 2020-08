Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Libanului, Hassan Diab, a decretat miercuri zi de doliu național, dupa cele doua explozii care au zguduit, marți, capitala Beirut, informeaza Mediafax.Bilanțul provizoriu arata ca 78 de persoane au murit și peste 4.000 au fost ranite. Autoritațile libaneze se tem ca numarul decedaților va…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Conform presei locale, feribotul venea dintr-un sat din centrul țarii. Accidentele de feribot sunt frecvente in Bangladesh din cauza supraaglomerarii. Exista, de asemenea, standarde de siguranța slabe in multe șantiere navale ale țarii și feriboturile se scufunda deseori pe vreme rea, scrie DIgi24,…

- O zi calduroasa de iunie a anului 1980 și o mare sarbatoare, Sf. Petru și Pavel. Lumea de pe lume se adunase in autogari și in stațiile de pe traseu, transportul auto interurban fiind pentru mulți singurul mod de deplasare in acei ani. Unii voiau sa ajunga la rude, alții se intorceau spre casa sau ...

- Mai mulți barbați inarmați au atacat marți o maternitate a organizației umanitare internaționale „Medici Fara Frontiere”, din capitala afgana, Kabul, ucigand cel puțin opt persoane, informeaza Reuters , citand oficiali din Afganistan.