- Un cunoscut PNL-ist se trateaza de ragușeala la ginecolog Un cunoscut PNL-ist se trateaza de ragușeala la ginecolog Au fost hohote de ras la alegerile PNL din Vrancea, dupa ce Virgil Guran s-a plans ca este ragușit și i-a anunțat pe colegii sai ca va merge sa fie tratat de senatoarea Raluca Ioan, care…

- Adrian Miuțescu a fost reales președinte al PNL Argeș in ședința Comitetului de Coordonare Județean al PNL Argeș de sambata, 24 iulie. Dintre cei 364 de delegați prezenți, 261 au acordat votul, pentru un nou mandat, deputatului Adrian Miuțescu, in timp ce doar 98 l-au ales pe Radu Perianu, 5 voturi…

- "O declar cu maxima deschidere: Ludovic Orban este cel pe care filiala Brasov - alaturi de mine si toti ceilalti colegi (din filiala - n.r.) - am decis sa-l sustinem pentru conducerea PNL. Este o persoana extrem de implicata, Brasovul a beneficiat de un sprijin substantial si a fost unul dintre colegii…

- Politic Alegeri in tabara liberalilor din județ, in prezența președintelui PNL Ludovic Orban și a premierului Florin Cițu iulie 7, 2021 11:17 Liberalii din județ iși aleg, joi, la Sala Polivalenta din Alexandria, conducerea pentru urmatorii patru ani de zile, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean…

- Costel Soptica si-a declarat public sustinerea pentru Ludovic Orban la Congresul PNL din luna septembrie, in timp ce Dan Nechifor s-a pozitionat in favoarea lui Florin Citu.Soptica l-a invins pe prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, la o diferenta de zece voturi. Potrivit organizatorilor, Soptica…

- Membrii-delegați ai PNL Buzau, filiala județeana, se intrunesc maine, 3 iulie, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean pentru desemnarea liderului filialei din Buzau a Partidului Național Liberal și a componenței Biroul Politic Județean.