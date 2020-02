Cătălin Striblea se desparte de DigiFM: "Hotărârea îmi aparţine în totalitate" Catalin Striblea a anuntat vineri seara, pe contul si pagina sa de Facebook, ca se desparte de DigiFM, dupa o colaborare de patru ani, explicand ca de vina ar fi programul. Striblea a prezentat programul matinal al postului, alaturi de Bogdan Miu, intre orele 6:30 si 10:00. "Acest anunț este cat se poate de oficial. La jumatatea lunii martie ma voi desparți de Digi FM. Hotararea imi aparține in totalitate. Programul de dimineața este unul foarte dur, de mare uzura și caruia i-am dat tot ce a stat in puterea mea in ultimii patru ani. Alaturi de restul activitaților mele, asta a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

