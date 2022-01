Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Tarom a luat act, marți, de demisia comandantului Catalin Radu Prunariu din funcția de director general, invocand motive personale.„Industria aeronautica din intreaga lume traverseaza o perioada extrem de dificila, odata cu debutul pandemiei de COVID-19, insa, cu toate…

- Compania aeriana Tarom va avea un nou sef, dupa demisia lui Catalin Radu Prunariu, care a ocupat funcția de conducere timp de aproape șapte luni. Oficialii Tarom au anunțat, marți, ca societatea are un nou director general. “Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Romane…

- Catalin Radu Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, a plecat de la conducerea Tarom. Motivele invocate sunt „personale”. Consiliul de Administrație al Tarom a luat act, marți, de demisia comandantului Catalin Radu Prunariu din funcția de director general, demersul acestuia fiind din…

- Compania aeriana Tarom va avea un nou sef, potrivit unor surse apropiate domeniului, acesta fiind numit chiar din randul membrilor Consiliului de Administratie al Tarom. Mihaita Ursu este membru in CA din 21 septembrie 2021.

- Catalin Prunariu, 46 de ani, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, a demisonat din funcția de director general al TAROM din „motive personale”, a anunțat compania intr-un comunicat de presa, marți, 4 ianuarie. „Astazi, 04 ianuarie 2021, Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi…

- Catalin Prunariu, CEO Tarom, a declarat pentru News.ro ca 2021 a fost un an al adaptarii, in care am reusit sa mergem mai departe in conditii de pandemie. Acesta spera ca lectiile invatate in 2020 si 2021 vor face din anul 2022 “Anul vindecarii”. Prunariu considera ca personajul pozitiv al anului…

- Scumpirile la energie au inceput sa afecteze și coloșii industriali din Romania. Azomureș Targu Mureș, cel mai important producator de ingrașaminte utilizate de agricultura și industrie, anunța ca se pregatește sa opreasca temporar activitațile de producție, din cauza prețului foarte mare la energie,…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, afirma ca Romania va avea in 2022 o crestere economica la potential sau putin deasupra potentialului, in ciuda situației pandemice, bazata și pe faptul ca in trimestrul 3 dar si in trimestrul 4 agricultura a fost pe plus."Industria…