Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut o intrevedere cu reprezentantii conducerilor Politiei Romane si Politiei de Frontiera, carora le-a cerut consolidarea actiunilor de combatere a criminalitatii organizate, accentuand nevoia unei riposte eficiente fata de gruparile infractionale, a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut o intrevedere cu reprezentantii conducerilor Politiei Romane si Politiei de Frontiera, carora le-a cerut consolidarea actiunilor de combatere a criminalitatii organizate, accentuand nevoia unei riposte eficiente fata de gruparile infractionale, a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca spatiul Schengen va fi mai puternic si mai functional cu Romania in interior, iar „enclavizarea”, separarea tarilor in cadrul Uniunii Europene in problema migratiei reprezinta „cea mai sigura cale spre esec”. „Se vorbeste foarte mult, in general,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca Spatiul Schengen va fi mai puternic si mai functional cu Romania in interior, iar „enclavizarea”, separarea tarilor in cadrul Uniunii Europene in problema migratiei reprezinta „cea mai sigura cale spre esec”, transmite Agerpres.

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a transmis vineri un mesaj in contextul prinderii barbatului de 52 de ani care a impuscat in picioare si abdomen un alt barbat, in localitatea gorjeana Turcinesti, precizand ca acesta se afla in custodia polit

- Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația despre centrele de persoane varstnice sau vulnerabile, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a venit cu precizari suplimentare.Context: Ministrul Afacerilor Interne,…

- Ieri, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca eliberarea unui permis de conducere in urma unor fapte de coruptie comise de cei care au atributii in acest sens, este “un atentat la viata oricarui participant la trafic, este o crima”, potrivit Agerpres. «As vrea sa transmit un mesaj…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, la Vaslui, ca acuzatiile privind faptul ca ar fi plagiat in teza sa de doctorat sunt nefondate si fac parte dintr-o campanie "mizerabila" dusa de USR.Oficialul a salutat decizia Consiliului National de Etica, organism aflat in subordinea…