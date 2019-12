Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul britanic Anthony Joshua si-a luat revansa asupra americanului Andy Ruiz si a redevenit campion mondial IBF, WBA si WBO la categoria grea, impunandu-se la puncte la Diriya (Arabia Saudita), relateaza AFP. Joshua (30 de ani, 23 de victorii dintre care 21 KO, o infrangere) a pierdut…

- Pilotul francez Sebastien Ogier, multiplu campion mondial la raliuri, plecat la finalul sezonului 2019 de la Citroen, a semnat un contract cu Toyota, valabil in 2020, potrivit news.ro.“Am mai discutat la sfarsitul anului 2016 si desi atunci nu am reusit sa semnam un contract, acum sunt incantat…

- Jorge Lorenzo (32 de ani), triplu campion mondial la MotoGP, a anunțat, joi, ca iși va incheia cariera de pilot dupa Marele Premiu al Valenciei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul prapastiei Lorenzo…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), care a castigat, duminica, al saselea sau titlu de campion mondial de Formula 1, dupa ce a terminat pe locul secund in Marele Premiu al Statelor Unite, de la Austin (Texas), a apreciat ca a fost un an dificil pentru echipa, aducand in acelasi timp un omagiu…

- Marele Premiu al Statelor Unite a fost lipsit in mare parte de spectacol pe circuit și a fost animat de decizia lui Lewis Hamilton de a opta pentru o strategie diferita la boxe, care a incercat ceva diferit in speranța ca va caștiga titlul printr-o victorie puțin probabila la start. Valtteri Bottas…

- Marele Premiu al Statelor Unite se desfașoara in aceasta seara, de la ora 21:00. Cursa din Austin va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. Grand-prix-ul din Statele Unite, antepenultimul al sezonului, are șansa sa devina unul de referința pentru Hamilton, 34 de ani, la un pas sa devina…

- Boxerul mexican Elwin Soto si-a pastrat centura de campion mondial la categoria musca, versiunea WBO, dupa ce l-a invins pe filipinezul Edward Heno, in cadrul unei cale care a avut loc joi seara la Indio (California), informeaza AFP. Doi dintre cei trei arbitri judecatori i-au acordat…

- MotoGP e jocul de casa al lui Marc Marquez. Spaniolul de la Repsol Honda a reușit, la doar 26 de ani, sa caștige cel de-al șaselea titlu mondial din cariera la ”clasa regina” din motociclismul de viteza.Marc Marquez a terminat pe locul 1 in cursa din Thailanda și rezultatul a fost suficient…