- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a discutat, joi, cu presedintele Ford Romania, Josephine Payne, despre lansarea productiei unui nou model Ford la Craiova pana in 2023, initial cu motorizari pe benzina si diesel, iar din 2024 cu motor electric, dar si despre proiecte propuse in PNRR in domeniul…

- ANCONAV a transmis luni, o scrisoare deschisa catre premierul Florin Citu si ministrii Claudiu Nasui, Catalin Drula, Cristian Ghinea. ANCONAV afirma ca a inaintat mai multe propuneri catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru a fi incluse in Planul National de Redresare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, se declara multumit de faptul ca in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se regasesc peste 80% dintre proiectele propuse de el in perioada mandatului de la Transporturi, dar este nemultumit de faptul ca pe componenta de rezilienta in situatii de…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania va depune Planul Național de Redresare și Reziliența care va cuprinde toata suma de 29,2 miliarde de euro pe care Comisia Europeana o va acorda Romaniei. Dupa vizita la Bruxelles, unde a avut mai multe intalniri cu oficialii europeni,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a subliniat, marti, in cadrul reuniunii informale a ministrilor de resort din statele UE, ca un sistem feroviar ecologic si eficient din punct de vedere energetic are un rol important in decarbonizarea transporturilor, se mentioneaza intr-un…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata. Ministerul are in proiect și trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul…

