Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor din Turcia. Cum se simte vedeta Catalin Botezatu se afla din nou in Istanbul, unde urmeaza sa fie operat. Creatorul de moda a facut declarații cu privire la noua intervenție inainte de a ajunge pe mana medicilor, intr-o inregistrare video postata pe rețelele de socializare. „Este o intervenție sigura din toate punctele de vedere și sunt pe maini bune. „Nu vreau sa mai citiți ca sunt bolnav, ca m-am internat, ca am suferit nu știu ce intervenție, ca sunt grav, ca iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grija de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o noua intervenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

