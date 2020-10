Stiri pe aceeasi tema

- Camera Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza in perioada 24 noiembrie 2020 - 17 decembrie 2020, cursul autorizat de Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca (cod COR 315723). „In aceasta perioada dificila este foarte important sa realizam ca sanatatea…

- Interviu cu Ciprian Enache, candidat ALDE la funcția de primar al municipiului Piatra-Neamț – Din precampanie ați mers cam prin toate cartierele orașului, v-ați intalnit cu tot felul de oameni, inclusiv din zonele pe care nu le viziteaza nimeni decat din 4 in 4 ani, și in rest nu prea exista pentru…

- Curtea de Apel Bucuresti a inceput vineri dezbaterile in procesul in care CNSAS solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. La acest prim termen de judecata, guvernatorul BNR nu s-a prezentat la proces, el fiind reprezentat…

- Cazul este adus in discuție de publicația Epoch Times, care publica un mesaj de la un cititor in acest sens: "Semnalez o excrocherie probabil PSD-ista. Tatal meu de 75 ani a primit la ora 8:15 (ora Irlandei) in dimineata asta un mesaj privind un act "caritabil" de pe un cont fals indicand a fi al…

- Șase percheziții au efectuat polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in fraude informatice. Județele vizate: Timiș și Arad. Au fost reținuți trei barbați care sunt acuzați de tranzacții…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu pentru județele Timiș și Arad – vijelii puternice și ploi torențiale. Conform ANM se vor manifesta vijelii puternice, grindina de dimensiuni medii, averse torențiale ce vor cumula 30 – 35 l/mp. Sunt vizate localitați din județul…

- Este ancheta la doua spitale din Arad dupa ce o gravida in 28 de saptamani de sarcina, infectata cu COVID-19 a murit. Femeia a facut stop cardio-respirator in timpul transferului cu ambulanta la spitalul din Timisoara.

- Pompierii intervin atunci cand sunt ființe in pericol, indiferent ca sunt oameni, pisici sau caini. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au salvat un cațel dintr-un canal. In urma unui apel la 112, ieri seara, un echipaj al Detașamentului de Pompieri Ineu s-a deplasat…