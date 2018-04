Stiri pe aceeasi tema

- Orașul german Trier se straduiește sa țina pasul cu cererea uriașa pentru bancnotele-suvenir de 0 euro, care au tiparite chipul celui mai faimos locuitor al sau, creatorul comunismului Karl Marx.

- Orașul german Trier se straduiește sa țina pasul cu cererea uriașa pentru bancnotele-suvenir de 0 euro, care au tiparite chipul celui mai faimos locuitor al sau, creatorul comunismului Karl Marx. Bancnotele de 0 euro sunt vantute pentru 3 euro in mai multe puncte din orașul Trier și reprezinta celebrarea…

- In Germania, in orasul unde s-a nascut Karl Marx, au fost tiparite bancnote cu valoare nominala de zero euro. Evenimentul a fost dedicat implinirii a 200 de ani de la nasterea economistului. Suvenirurile cu...

- Autoritațile locale din orașul german Trier au decis sa instaleze semafoarte cu chipul lui Karl Marx, cu ocazia implinirii a 200 de ani de la nașterea acestuia, scrie Euronews. Primarul orașului a inaugurat semafoartele care il prezinta pe filozoful care a scris Manifestul Comunist, stand cu mainile…

- Un incendiu uriaș a izbucnit, sambata, la unul dintre cele mai sfinte locuri din Tibet, templul Jokhang din Lhasa, la o zi dupa inceperea sarbatorilor tradiționale de Anul Nou Tibetan, scrie The New York Times. Potrivit presei chineze incendiu a izbucnit sambata seara (noaptea in Romania), iar pompierii…

- Regiunea Huangshan figureaza pe lista UNESCO a patrimoniului mondial, fiind una dintre cele mai populare zone turistice ale Chinei. Iar iarna parcul national Huangshan imbraca adevarate haine magice. Situat in...

- Bancnotele emise in anul 1999, cu ocazia eclipsei care a avut loc atunci, au ajuns astazi la mare cautare. Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei. la acea…

- Scaderea masiva a valorii criptomonedelor a condus la distrugerea a milioane de piete token si continua sa isi piarda elanul pe care l-a castigat in 2017, relateaza Business Insider. Co-fondatorul Ripple, Chris Larsen, care detine 5,19 miliarde de XRP, ar putea fi una dintre…