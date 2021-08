Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv, miercuri, de Tribunalul Arad, in urma unei operatiuni a politistilor aradeni privind traficul de droguri, care viza vanzarea unei cantitati de peste 1.000 de pastile de ecstasy, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…

- Un roman a fost reținut sambata, in Germania, dupa ce a incercat sa vanda online o rulota, care fusese inițial furata in Spania. Anchetatorii au demarat procedurile sub suspiciunea de primire de bunuri furate și fals.

- A gasit o trotineta electrica nesupravegheata și ar fi incercat sa o vanda trecatorilor. Este vorba despre o persoana fara adapost, care a incercat sa „faca un ban”, dar a ajuns, intr-un final, pe mana oamenilor legii.

- O brațara de fitness sta liniștita pe incheietura mainii, numarandu-va pașii, urmarindu-va somnul, monitorizandu-va inima și calculand diferența dintre un jogging ușor și un sprint intens. Dar cum calculeaza, mai exact, o brațara de fitness-ul toate statisticile care apar in aplicația insoțitoare? …

- Containere cu peste 100 de tone de deseuri de cauciuc, ce urmau sa fie exportate in Thailanda de o firma din judetul Olt, au fost depistate de politistii de frontiera in Portul Constanta Sud - Agigea, marfa fiind returnata societatii exportatoare, a informat vineri Garda de Coasta.

- O cladire romana antica cu „ziduri cu fresce magnifice” a fost descoperita in timpul sapaturilor la un fost cinematograf din orașul Verona din nordul Italiei, și a fost descrisa ca fiind un „Pompei in miniatura”. Uimitoarea descoperire a fost facuta in timpul sapaturilor care au loc in subsolul cinematografului…

- Descoperirea a fost facuta de un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), la finalul saptamanii trecute. Drona plutea pe apa, la o distanța de aproximativ 41 de mile marine de tarm. Informația a fost prezentata pe contul de Facebook, de un angajat al ARSVOM, la scurta…

- Politistii si procurorii DIICOT au descoperit in judetul Dolj o fabrica clandestina unde erau produse si ambalate tigari care erau distribuite apoi pe piata interna si in Uniunea Europeana. Potrivit Poliției Romane, au fost facute, joi, 14 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, intr-o cauza…