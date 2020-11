Cat de mult conteaza locatia unei afaceri si ce este mai rentabil - inchiriere/cumparare? O analiza dupa statisticile Gold Park

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Apartamente și chirii mai ieftine datorita pandemiei: Costuri mai mici cu 20% in unele orașe mari Pandemia ieftinește apartamentele și scade prețul chiriilor, in aproape toata Romania. In luna septembrie, piața imobiliara a crescut doar in orașele Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. In Baia…

- Pandemia ieftinește apartamentele și scade prețul chiriilor, in aproape toata țara. In luna septembrie, piața imobiliara a crescut doar in Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. In Baia Mare, de exemplu, prețurile au scazut cu pana la 20%.

- Vești bune pentru romanii care vor sa-și cumpere o casa. In plina pandemie Covid-19, prețurile apartamentelor au inceput sa se ieftineasca. Astfel, piața imobiliara devine tot mai ofertanta, iar cei interesați au acum de unde alege locuințe pentru toate gusturile, dar mai ales pentru toate buzunarele.…

- Pe timp de pandemie, prețurile proprietaților imobiliare scoase la vanzare se menține relativ stabil, arata datele Imobiliare.ro. In septembrie, prețurile apartamentelor s-au menținut relativ stabile in Capitala. Majorari au avut loc in Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. Dupa un avans de 0,5% in august…

- Prețurile apartamentelor s-au menținut relativ stabile in București, in luna septembrie, comparativ cu luna august, iar majorari au avut loc in Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. In Timișoara, in schimb, prețurile apartamentelor au scazut in luna septembrie, comparativ cu luna august.

- Pandemia a forțat multe companii de talie mica sau chiar medie sa își închida porțile, dar pentru alții au fost un bun moment pentru a începe o afacere pe cont propriu, arata datele Registrului Comerțului. În perioada martie- august 2020, peste 40.000 de noi firme au intrat pe…

- Cei mai mulți candidați pentru funcția de primar la alagerile locale ce vor avea loc in data de 27 septembrie 2020 sunt in: București, Constanța, Timișoara, Suceava, Cluj Napoca și Iași, potrivit ultimelor statistici. Așadar, se anunța o cursa cel puțin interesanta! In acest artocol, va vom prezenta…

- Cererea pe piata imobiliara a crescut cu 15% in august, iar Cluj-Napoca se menține inaintea Capitalei in topul preturilor. Cu cat se vand locuințele in marile orașe ale țarii Cererea pe piata imobiliara a crescut cu 15% in luna august fata de ianuarie, dupa scaderea abrupta de aproape 70% la finalul…