Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf se simte mai implinit ca niciodata și se bucura de frumoasa lui familie. De aceasta data, iubita antrenorului a fost cea care a postat o fotografie emoționata pe rețelele de socializare, iar Laurențiu Reghecampf a fost cel care a distribuit postarea pe contul sau personal de Instagram.…

- Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire de cand in viața lui a aparut cel de-al treilea copil. Corina Caciuc, partenera de viața a antrenorului, a devenit mamica pentru prima oara și a nascut un baiețel perfect sanatos. Iata cum o surprinde Laurențiu Reghecampf pe Corina Caciuc dupa…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt cei mai fericiți, asta dupa ce au devenit parinți in urma cu doua saptamani. Cei doi se bucura din plin alaturi de micuțul Liam, iar acum iata și primele imagini cu iubita antrenorului dupa naștere.

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, la cateva ore dupa ce i s-a nascut al treilea copil, ca se simte fericit si implinit. "Ma simt minunat, ma simt fericit, implinit. Ma bucur foarte mult, pentru ca a fost o perioada grea. Si sper sa fie sanatos, fericit,…

- Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel. Va prezentam prima fotografie a lui Reghe cu bebelușul. Laurențiu Reghecampf mai are doi baieți: Luca, fiul pe care il are cu prima lui…

- Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a nascut un baiețel, in urma cu puțin timp. Antrenorul a devenit tata de baiat pentru a treia oara. Cuplul este in al noualea cer, iar Laurențiu Reghecampf a postat pe contul de Instagram o imagine emoționanta, in care iși ține in brațe nou-nascutul. Corina…

- Laurențiu Reghecampf a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca a devenit tata de baiat pentru a treia oara. Corina Caciuc, partenera lui, a nascut natural un baiețel perfect sanatos caruia i-au dezvaluit și numele. In urma cu doar o ora, Laurențiu Reghecampf a postat pe Instagram o imagine…

- Laurențiu Reghecampf e in culmea fericirii. In aceasta dimineața iubita lui, Corina Caciuc, a nascut. Antrenorul a publicat un mesaj pe rețelele de socializare unde a dezvaluit și numele fiului sau, dar și cat de mult iși iubește baieții.