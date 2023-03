Cât costă un kilogram de pește de Buna Vestire. Haos în piețele din România Este haos in piețele din Romania, sambata, 25 martie. Creștinii sarbatoresc Buna Vestire, iar cei care țin post au dezlegare la pește. Iar cum tradiția spune ca cei care mananca pește astazi vor avea parte de un an mai bun, haosul predomina in piețe. Antena 3 noteaza ca exista o aglomerație la tarabele cu pește din țara, inca de la primele ore ale dimineții. Zeci de oameni se imbulzesc deja la pescarii, in prima zi de post cu dezlegare la pește. Cat costa un kilogram de pește de Buna Vestire In Piața Obor din București, spre exemplu inca de la primele ore ale dimineții se formeaza cozi la tarabele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

