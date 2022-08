Cât costă un apartament din București, cu vedere la Lacul Morii Cat costa un apartament din București, cu vedere la Lacul Morii. Zona Lacul Morii a devenit una dintre cele mai apreciate pentru cei care au un buget suficient. S-au construit mai multe ansambluri rezidențiale in ultimii ani, insa prețurile nu sunt pentru oricine. Spre deosebire de alte zone, apartamentele construite in zona Lacul Morii sunt cat se poate de generoase. Sunt puse la vanzare atat apartamente cu 2 camere, cat și cu patru camerele, insa prețurile au ceva zerouri. Astfel, un apartament cu vedere la Lacul Morii se vinde pe OLX cu nu mai puțin de 115.000 de euro nenegociabil. Mai avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

