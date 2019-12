Cât au costat noile mașini ale Poliției Locale Craiova Noile mașini ale Poliției Locale Craiova au atras, duminica, atenția craiovenilor. Poliția Locala a defilat duminica, la parada de 1 Decembrie, cu noile mașini din dotare. Autovehiculele, care aratau ca scoase de pe banda, au atras repede atenția craiovenilor prezenți pe strada A.I. Cuza la manifestarile de Ziua Naționala. „Pe astea de unde le mai au? Cand le-au cumparat? Au stat in garaj de sunt așa noi, ca pe strazi nu le-am vazut?!“, s-au intrebat unii craioveni. Noile mașini ale Poliției Locale Craiova au fost cumparate in vara acestui an, iar Gazeta de Sud a scris la acea vreme despre demararea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

