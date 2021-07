Casă incendiată intenționat într-o localitate din județul Giurgiu O casa din Hotarele (județul Giurgiu) a ars aproape in totalitate, azi-noapte, intr-un incendiu violent, pompierii stabilind ca focul a fost pus intenționat. Cazul a fost preluat de Poliție. Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca și Garzii de Intervenție Colibași au ajuns la fața locului cu o ambulanța SMURD și doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și au constatat ca exista pericolul ca incendiul sa se extinda și la o casa vecina. Flacarile se manifestau pe o suprafața de aproximativ 120 mp, atat in camerele de locuit, cat și in magazii. Cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Flacarile urise au cuprins casa, cat si magaziile aflate in curte. Cele doua persoane care locuiau in casa au reusit sa iasa in ultima clipa si au sunat la 112. Pompierii au reusit sa localizeze rapid incendiul si sa salveze bunurile din casa. Autoritatile spun ca focul ar fi fost aprins in mod intentionat.…

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- Furtuna extrem de puternica in județul Bihor Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. O scurta, dar puternica furtuna a devastat, duminica seara, 23 mai, Oradea și câteva localitați din Bihor, provocând pagube materiale însemnate. Dupa 30 de minute de averse, strazile au fost…

- Pe parcursul sfarșitului de saptamana, pompierii mararamureșeni au intervenit la nu mai puțin de șase incendii izbucnite in gospodariile cetațenești, respectiv la un bloc de locuințe din Sighetu Marmației. Sambata, 15 mai, doua echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA SMURD, din cadrul Detașamentului…

- 'Din nefericire, Giurgiu este printre cele trei judete din țara unde nu se mai inscrie nimeni in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Acest lucru se intampla din cauza lipsei de preocupare a autoritatilor centrale si judetene. Pacientii vulnerabili, cu nevoi, mai ales cei care…

- Doi agenți de Poliție au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul Pitești. Ei sunt cercetați intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul barbatului din Pitești, decedat in timp ce era imobilizat de polițiști, a anunțat ca doi agenți de Poliție au…