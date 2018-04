Stiri pe aceeasi tema

- Un accident banal de circulatie a devenit viral pe internet. Totul s-a petrecut in Maryland, SUA. O KIA Optima a intrat in spatele unui sedan Volvo 240 din anii ’80 si, in scurt timp, postarea de pe o retea de socializare i-a fost distribuita de peste 10.000 de oameni. Continuarea,…

- Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru din Capitala a fost luat cu asalt de mai mulți oameni nevoiași printre care și o persoana ce parea a fi un calugar in carje. Acesta din urma i-a oferit patronului de la FCSB o carte de dimensiuni mari, care putea fi confundata cu Biblia, scrie SpyNews. Becali…

- ”Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare…

- Topirea accelereata a zapezii ridica probleme mari în judetul Teleorman. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate în zona Draganești Vlasca, pe DN6/E70, unde apa ajunge la jumatatea rotilor, iar circulatia a fost deviata.

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat miercuri la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei,…

- Sunt fotografii pe lumea asta care fac obiectul unor expozitii si al unor premii. Mai sunt si altele despre care se spune ca fac cat o mie de cuvinte. Exista si actiuni duse la extrem, de amorul artei sau pentru a figura in Cartea Recordurilor. N-am auzit, insa, despre o fotografie care sa ne arate…

- Imagini absolut incredibile pentru Romania anului 2018. O femeie din satul Jgeab, judetul Buzau, trebuia sa ajunga urgent la spital. S-a urcat intr-o masina de teren, cu 150 de cai putere, insa vehiculul a ramas impotmolit in noroi. A

- O masina a cazut intr-un lac, dupa ce gheata a cedat. S-a intamplat in satul Singereii Noi, raionul Sangerei.Din primele informatii se cunoaste ca soferul facea drifturi pe gheata. Dupa ce automobilul a cazut in apa, conducatorul auto a iesit pe geam.