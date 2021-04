Casa boierească Costa-Foru din Dealul Mitropoliei este de vânzare la 1,75 milioane de euro – FOTO Casa este monument istoric de clasa B, construita in anul 1894 dupa proiectul faimosului arhitect francez J.E. D’Alfonce de Saint Omer, la comanda familiei Costa-Foru. Timp de mai multe generatii, familia Costa-Foru avea sa dea personalitati proeminente societatii romanesti, in secolul al XIX-lea si la inceputul secolului XX. Arhitectura exterioara este tipic frantuzeasca, incadrata de alee din piatra cubica in drumul spre Mitropolie. Casa are 16 camere si 7 bai, fiind ridicata pe un teren de 492 de metri patrati. Din 1894 si pana in anul 1935, in casa au locuit Maria Costa-Foru, nepoata bancherului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

