- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul Unit de catre cetatenii romani. Iar cei care au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 31 decembrie 2025,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 Marea Britanie va introduce un sistem de imigrare pe baza de puncte, aplicabil cetatenilor UE.Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 Marea Britanie va introduce un sistem de imigrare pe baza de puncte, aplicabil cetatenilor UE . Cetatenii UE care doresc sa vina in Marea…

- Peste 600.000 de romani au aplicat pe platforma EU Settlement Scheme – EUSS pentru noul statut de rezident in Marea Britanie pana la data de 30 iunie, a declarat marti Iulian Pasniciuc, manager in cadrul EY Romania. „Conform statisticilor publicate de UK Home Office la 30 iunie 2020, dintr-un total…

