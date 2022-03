Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Kremlin susțin ca o Ucraina demilitarizata, așa cum este Austria, ar putea fi un compromis care sa aduca sfarsitul razboiului. „Aceasta este o varianta care se discuta in prezent și care ar putea fi intr-adevar privita ca un compromis”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Consilierul șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Aleksei Arestovich, este de parere ca razboiul se va incheia cel tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie.

- Printre cei care au analizat evenimentele din aceste zile din Ucraina, dar și ramificațiile in retul lumii se afla și Yoshihiro Francis Fukuyama, cunoscut pentru cartea sa „Sfarșitul istoriei și ultimul om”, publicati in 1992. Facand o paralela la situația actuala, in cartea sa Fukuyama susținea inca…

- Acțiunile militare din țara vecina a intrerupt caile comerciale moldovenești. Atit exportatorii, cit și importatorii incearca sa alcatuiasca noi rute de tranzit. Experții economici spun ca acest lucru va inevitabil la o creștere a prețurilor pentru marfurile importate in mod tradițional din Ucraina…

- Doi propagandiști ai Kremlinului preconizeaza ca razboiul dintre Rusia și Ucraina se va incheia pana la inceperea jocurilor paralimpice din 4 matie, intrucat obiectivele intervenției ruse au fost aproape atinse. Potrivit uneia dintre surse, dupa ce infrastructura militara a ucrainenilor a fost distrusa,…

- Invadarea Ucrainei nu a avut loc la data prorocita de experții CIA. Inseamna aceasta ca pacea a fost salvata? Catuși de puțin. Razboiul nu incepe in Ucraina. El este in desfașurare de mult și va continua, prin cele mai diverse mijloace, acutizand confruntarile pe cele mai diferite fronturi. Ceea ce…

- Actuala reacție de pe burse a depașit-o deja pe cea din 2014, cand a fost anexata Peninsula Crimeea, atrag atenția experții. Pierderi semnificative inregistreaza și companiile rusești, inclusiv Gazprom, dar și moneda naționala, rubla.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus, marti, organizarea unui nou summit in Formatul Normandia, cu Rusia, Franta si Germania, pentru identificarea unei solutii politice la conflictul separatist din estul Ucrainei. "A venit momentul sa ajungem la un acord pentru a pune capat…