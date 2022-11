Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de o saptamana Targul de Craciun din Cluj-Napoca iși va deschide porțile. Bradul de Craciun a fost surprins in drumul de la Muntele Baișorii spre Piața Unirii din centrul Clujului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Fuego a marturisitca și-a impodobit bradul. Din ce motiv a inceput indragitul artist sa se pregateasca pentru Craciun din luna noiembrie? Cantarețul are planuri mari pentru sarbatori. Iata ce a dezvaluit.

- Finalul de an este foarte aglomerat pentru Paul Surugiu (46 de ani). Artistul lucreaza foarte intens in aceasta perioada, nu doar pentru concertele pe care le pregateste pentru Craciun, ci si pentru filmarile editiilor speciale de sarbatoare pe care le realizeaza la Televiziunea Romana. Pentru ca ii…

- Carmen de la Salciua a dezvaluit, pentru Antena Stars, care a fost adevaratul motiv pentru care a decis sa se casatoreasca in mare secret. Totul are legatura cu pelerinajul de pe Muntele Athos și asta pentru ca de acolo artista a venit complet schimbata. Mai mult, Carmen de la Salciua a spus și de ce…

- Carmen de la Salciua iși da fosta soacra in judecata. Declarațiile mamei Geta au scos-o din minți pe artista, astfel incat ea a decis sa acționeze pe cale legala. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit declarații despre scandalul in care pare ca se afla de ani buni. Iata ce a marturisit!

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…

- Carmen de la Salciua a amanat nunta. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape un an alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Cei doi sunt mai indragostiți ca niciodata și au chiar și planuri de nunta. Din pacate, artista a fost nevoita sa amane marele eveniment. Ce a facut-o…