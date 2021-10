Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a simplifica procesul de ințelegere a costurilor unui credit a fost dezvoltat conceptul de Dobanda Anuala Efectiva (DAE), care este exprimat sub forma procentuala și care determina costul total al unui credit.Potrivit prevederilor legale, orice instituție financiara bancara sau nebancara…

- IRCC sau Indicele de Referința pentru Creditele Consumatorilor a fost stabilit de Guvernul Romaniei in 2019 ca o soluție pentru ROBOR-ul care crește de la o luna la alta și care influențeaza creditele cu dobanzi variabile.Ziare.com iți explica in cadrul rubiricii Banii tai ce reprezinta și…

- Sa iei decizii greșite sau pripite sub impulsul momentului și al lipsei de informații sunt situații pe care majoritatea dintre noi le-am incercat mai mult sau mai puțin. Cu precadere, daca vorbim despre gestionarea unui credit bancar, cand tentația și nevoia sunt mari. Ziare.com iti explica…

- Prețul unei mașini noi te-a inspaimantat, insa chiar ai nevoie sa schimbi vehiculul și nu ai de ales. Mai cauți. Varianta unei mașini second-hand, mai putin rulata, parca te mai liniștește, chiar daca și in acest caz prețurile sunt deloc de neglijat. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii…

- Ai planuri de foarte multa vreme sa-ți cumperi o casa. Poate chiar sa iți construiești una sau sa o renovezi și ai nevoie de o suma de bani destul de maricica. Creditul ipotecar iți pare cea mai buna soluție. Nu ai foarte multe detalii despre creditul ipotecar, dar vrei sa te documentezi și…

- Nevoile, obiectivele și responsabilitațile noastre cresc de la an la an. Ne impinge de la spate costul vieții care ne obliga sa devenim din ce in ce mai creativi din punct de vedere financiar. Vremurile in care te angajai și ramaneai acolo 40 de ani au apus. Motiv pentru care, in 2021, an…

- Lucrezi de ceva vreme in strainatate, ai un loc de munca stabil, insa nu ai reușit sa obții un credit de nevoi personale de la bancile locale din tara respectiva. Poți face asta print-un credit obținut din Romania. Pentru asta trebuie sa indeplinești mai multe condiții și sa prezinți documente doveditoare…

- Anul trecut, afacerile de pe piata autohtona, indiferent de notorietate si marime, au suferit numeroase pierderi. Unii antreprenori au fost constranși de contextul pandemic sa traga oblonul peste activitatea pe care o desfașurau și au pus bazele unor noi afaceri locale. Ziare.com iți explica,…