Care sunt cele 4 obiceiuri sanatoase ale persoanelor longevive din toata lumea

- Oamenii de stiinta au inventat un tip de piele electronica care poate "vorbi direct cu creierul", permitand persoanelor cu membre amputate sa aiba un simt tactil asemanator celui uman prin intermediul membrelor protetice, potrivit Agerpres.Pielea artificiala revolutionara este incorporata cu senzori…

- De ce se mananca mici de 1 Mai, Ziua Muncii? Tradiții și obiceiuri de 1 Mai in Romania De ce se mananca mici de 1 Mai, Ziua Muncii? Tradiții și obiceiuri de 1 Mai in Romania 1 mai este Ziua Muncii, iar anul acesta a cazut intr-o zi de duminica. Este libera pentru toți romanii și este inclusa in categoria…

- Deși le foloseau in special cei cu afaceri in agricultura, solariile sunt tot mai populare și printre cei care si-au luat case in vecinatatea marilor orase. Oamenii vor sa-și produca singuri legumele, ca sa nu mai depinda de piețe și magazine, unde prețurile sunt din ce in ce mai mari. Soții Constantin,…

- Erling Haaland i-a uimit din nou pe englezi, dupa ce a marcat cinci goluri in Champions League, in meciul in care Manchester City a invins cu 7-0 RB Leipzig. Atacantul norvegian a postat dupa duel o fotografie in care apare in pat, inainte de somn, avand langa el o minge, dar și mai multe „ustensile”,…

- Un grup de sotii si mame din Rusia i-au cerut presedintelui Vladimir Putin sa nu-si mai trimita sotii si fiii „la macel", fortandu-i sa se alature unor grupuri de asalt fara o pregatire sau provizii adecvate. Intr-o inregistrare video partajata de canalul independent rusesc de telegrama SOTA, femeile…

- Cuprul este un element mineral esențial pentru organism. Deși necesar an cantitați mici, el este indispensabil unei bune funcționari a organismului. In acest articol poți afla care sunt rolurile cuprului in organism, care sunt posibilele sale beneficii, care sunt principalele surse alimentare de cupru…