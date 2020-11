Stiri pe aceeasi tema

- Fiul jurnalistului TVR Dorin Chiotea, implicat marti intr-un grav accident, nu are afectat niciun organ intern. Copilul de numai patru ani, internat la Spitalul Grigore Alexandrescu, are insa multiple fracturi si lovituri, dupa cum a anuntat tatal sau pe Facebook.

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale.

- Silviu Huțanu (37 de ani), membru al formatiei SoundCheck Band din Iași, a decedat azi, rapus de COVID-19, deși nu avea comorbiditați majore. Medicii care l-au tratat spun ca au incercat toate tratamentele posibile - plasma, remdesivir, dar nimic nu a funcționat. Singura sa șansa ar fi fost probabil…

- Ministrul era pasager pe bancheta din spate, iar in urma ciocnirii cu un alt autoturism el a suferit o fractura de piramida nazala. Starea sa de sanatate este buna, potrivit surselor citate. Citeste si: Romania a platit peste 2 miliarde de euro pentru revendicarile antreprenorilor. Ministrul…

- Baietelul de un an implicat duminica in accidentul tragic din satul Otac, raionul Rezina, a fost transferat luni la Chisinau. Acum el primeste tratament specializat la Institutul Mamei si Copilului si urmeaza sa fie operat.