- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau va fi protagonistul unei reviste de benzi desenate publicate in seria ''Political Power'', editata de TidalWave Productions, potrivit Reuters. Revista glossy, care dedica de peste unsprezece ani numere speciale unor politicieni din…

- 365 DNI este filmul-fenomen al acestei veri, ajungand foarte repede in topul filmelor Netflix. Una dintre cele mai urmarite producții din ultimul timp, l-a adus pe in prim plan pe Michele Morrone, actor, cantareț și model italian, care joaca rolul violentului șef al Mafiei, Massimo Torricelli, ce rapește…

- Michele Morrone, actorul principal al blockbuster-ului Netflix “365 de zile”, se claseaza pe primele pozitii ale topurilor din jurul lumii cu albumul sau de debut – “Dark Room”. Artistul italian a inregistrat albumul la inceputul anului 2020, in timp ce se pregatea de premiera filmului. In prezent,…

- In dupa-amiaza zilei de sambata a avut loc un accident in satul Beharca, comuna Coțofenii din Fața. In urma accidentului patru persoane au ajuns la spital. Protagonistul este un barbat de 52 de ani, din Coțofenii din Fața, care conducea un tractor prin localitatea Beharca. Nu a acordata prioritate unui…

- Mai mulți polițiști au fost solicitați sa intervina la spitalul din Ramnicu Sarat, unde un bolnav de COVID-19 a provocat un scandal, refuzand sa si ia tratamentul. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 9.00. Protagonistul scandalului este un tanar de 23 de ani, din municipiul Buzau.…