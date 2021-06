Stiri pe aceeasi tema

- Ce le face, ce nu le face, insa cert este ca Tzanca Uraganu a ajuns din nou in atenția presei. Nici bine nu s-a afișat cu Alina Marymar și manelistul și-a facut deja cea de-a patra iubita oficiala? Cine este tanara blonda alaturi de care s-a filmat in bolidul sau de lux? Declarațiile domnișoarei misterioase…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Alina Marymar arata demențial, insa v-ați intrebat vreodata cum arata fara pic de machiaj? Imagini rare cu iubita lui Tzanca Uraganu naturala. Cu toate ca nu are nicio imperfecțiune și un ten de porțelan, focoasa bruneta susține ca nu se considera o…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Roxana Dobre, mama copiilor lui Florin Salam, și Alina Marymar, noua iubita a lui Tzanca Uraganu, cele mai bune prietene. Cele doua ”regine” și-au unduit trupurile pe celebrele piese ale celor doi maneliști și au petrecut impreuna o noapte de neuitat. De la petrecere nu au…

- Tzanca Uraganu e intr-o noua relație și a renunțat de tot la femeile care l-au inconjurat in ultima perioada. Manelistul se iubește cu Alina Marymar, iar recent cei doi au publicat inca o fotografie impreuna.

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Tzanca Uraganu s-a afișat in brațele Alinei Marymar. Cum a reacționat Lambada, dupa ce manelistul s-ar fi logodit cu focoasa bruneta? Fosta soție a artistului arunca bomba și susține ca, indiferent ce s-ar intampla și cu oricine ar fi, Tzanca tot acasa…

- Tzanca Uraganu a alergat dupa doi iepuri și a ramas cu al treilea. Cine este Alina Marymar, noua iubita a celebrului manelist? Tanara este make-up artist și deținatoarea unor forme demențiale. Dupa ce a fost prins in disputa dintre cele doua femei din viața sa, Lambada și Madalina Miu, Tzanca a decis…

- Toata lumea o apreciaza și o indragește, insa puțini sunt cei care ii știu numele real. Cum o cheama in realitate pe Alexandra Dinu? Iata cum este trecuta in buletin frumoasa vedeta. A absolvit Liceul Teoretic Jean Monnet, iar prima apariție la TV a fost in anul 1999. Detalii neștiute din viața fostei…