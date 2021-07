Care este legenda carului de foc cu care se plimbă în Rai Sfântul Ilie Pe 20 iulie, credincioșii ortodocși in sarabatoresc pe Sfantul Ilie, facator de minuni si aducator de ploi in perioada de seceta. Sfantul Ilie are insa mai multe povești care trebuie spuse. El a venit pe lume cu peste 800 de ani i. Hr., in tinutul Tesvi din Galaad, intr-o familie de preoti, intr-o perioada in care iudeii se inchinau idolilor si zeilor straini, pe vremea imparatului Ahab. Se spune ca la nasterea sa tatal sau a vazut oameni imbracati in alb invelindu-l in scutece de foc si, dandu-i numele, i-au dat sa manance o flacara, simbol al ravnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

