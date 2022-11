Stiri pe aceeasi tema

- Impresara Anamaria Prodan a anunțat, intr-un mesaj postat pe Instagram, ca intra in politica. Femeia de afaceri s-a inscris in partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea, Alianța pentru Patrie (APP). Anamaria Prodan a anunțat ca vrea sa susțina drepturile femeilor. „Singura politica pe care…

- Alianța pentru Patrie a luat, miercuri, o serie de decizii pentru delimitarea totala de Liviu Dragnea, dupa scandalul monstru iscat intre acesta și Codrin Ștefanescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Secretarul general al Alianței pentru Patrie, Codrin Ștefanescu, ține din nou prima pagina a ziarelor. Dupa ce s-a certat la cuțite cu Liviu Dragnea, Ștefanescu face declarații savuroase despre cadoul de nunta pe care i l-a facut lui George Simion. Fostul peremist i-a cumparat lui Simion o vaca balțata,…

- Dragnea a cerut conducerii Alianței pentru Patrie, intr-o ședința CEX unde a participat ca invitat, „sa nu i se mai asocieze imaginea și numele in comunicatele și acțiunile partidului”. Ședința a avut loc joia trecuta, la Bacau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…