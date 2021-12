Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara atrage atentia asupra factorilor de risc pe care ii poate avea orice persoana si indeamna oamenii sa completeze un chestionar informativ despre acesti factori de risc in fata virusului SARS CoV-2.

- Efectuarea de analize medicale ofera informații privind starea actuala de sanatate a pacientului, despre funcționalitatea diferitelor organe și contribuie la susținerea diagnosticului impreuna cu datele furnizate de examenul clinic și anamneza specifica. Potrivit medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase…

- O delegație a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) va veni in cursul saptamanii viitoare la Timișoara. In perioada 25 – 27 octombrie, specialiștii OMS vor vizita Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și se vor intalni cu autoritațile, pentru a vedea cum pot ajuta la stoparea creșterii numarului…

- Șeful pompierilor banațeni, Lucian Mihoc, a fost internat la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Comandantul ISU Banat, Lucian Mihoc, in varsta de 43 de ani, este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid. Potrivit…

- Interpretul de muzica populara din Banat Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a murit sambata seara, dupa ce s-a infectat…

- Romania se afla la coada clasamentului privind rata imunizarii impotriva COVID-19, cu toate ca țara noatra are avantajul de a avea disponibile toate vaccinurile aprobate, spune medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, intr-o postare pe Facebook, care recomanda…

