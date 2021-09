Constanta: Incidenta raspandirii COVID-19 creste in continuare. Situatia pe localitati

Incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul si judetul Constanta.Prefectura Constanta informeaza ca incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este 1.83 cazuri la mia de locuitori, in timp ce… [citeste mai departe]