Caravana TVR 3 la Vatra Dornei Țara Dornelor! Ce poate fi mai frumos? CARAVANA TVR 3 poposeste la sfarsitul acestei saptamani la Vatra Dornei, o statiune pentru toate anotimpurile. Ingredientele popasului de doua ore, aici, sunt ozonul si apele minerale, peisajele impresionante, sporturile pe apa și pe munte, folclorul si bucate alese. Toate acestea, sambata, 4 septembrie, ora 17,00 și duminica, 5 septembrie, ora 23,00 pe TVR 3, dar și pe TVR Iași, duminica, ora 16,00. In reportaje veti cunoaste sau veti revedea muntii Calimani, frumusetile naturale de pe Dealul Negru, veti trai alaturi de temerari pasiunea pentru tiroliana… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

