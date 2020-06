Carantinarea a dus la izbucnirea unei noi epidemii în Asia In anumite zone ale Asiei de sud-est, masurile de carantinare pentru scaderea numarului de infectari cu noul coronavirus a dus la apariția unei noi boli virale mortale: febra dengue. Febra dengue, cunoscuta și ca „febra oaselor rupte” deoarece duce la inflamarea articulațiilor, este transmisa de țanțari și se raspandește rapid in țarile din regiunea tropicala. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

