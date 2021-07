Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova - Dinamo incheie luni seara, de la ora 21:30, a doua etapa a Ligii 1. Meciul din Banie se anunța unul spectaculos și prin prisma energiilor provocate in randul suporterilor. Dragoș Albu (20 de ani), capitanul oltenilor, e pregatit pentru „infernul” de pe „Ion Oblemenco”. FCU Craiova - Dinamo…

- Elevi de la clasele pregatitoare, I si a II-a de la programul step by step au avut azi parte de o lectie speciala in curtea scolii, cu caini de cautare si salvare de la Centrul de Educare Canina. Scolarii au invatat cum sa reactioneze si cum sa se comporte in cazul situatiilor de urgenta, folosind caini…

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova se afla in reconstructie, iar antrenorul Dan Pascu a primit astazi o veste excelenta: il va avea la dispozitie pe capitanul selecționatei Slovaciei, Tomas Krisko. Oficialii olteni au parafat un contract pe un sezon cu voleibalistul slovac. Tomas Krisko este…

- Ion Ilie, capitanul Unirii Alba Iulia la meciurile din Cupa Romaniei, din 1991: ”Eram suparați dupa 3-0 cu Craiova!” Acum 30 de ani, Unirea Alba Iulia a izbutit o performanța uluitoare pentru acele vremuri, din postura de divizionara secunda a ajuns in semifinalele Cupei Romaniei, unde a fost eliminata…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a anuntat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului cu Costinel Gugu, capitanul sau in sezonul recent incheiat, la capatul caruia a promovat in Liga I. Gugu (29 ani), produs al clubului din Banie, care a debutat in…

- Va fi prima partida dupa mai bine de un an și doua luni la care accesul spectatorilor va fi permis pe arena "Ilie Oana". Craiova și Astra iși vor disputa trofeul sambata, iar pentru Emil Sandoi caștigatoarea poate fi doar una singura.Vedeți argumentele tehnicianului Chindiei doar pe realitateasportiva.net. …

- FC U Craiova 1948 a promovat in Liga 1! Dragoș Albu, capitanul oltenilor, vrea sa termine play-off-ul in fotoliul de lider. „Am visat la momentul asta de cand am venit la FC U Craiova, adica din vara. Sunt foarte fericit ca am promovat matematic cu doua etape inainte de final. Vrem sa terminam pe primul…

- Dupa 4-3 cu CS Mioveni, FC U Craiova 1948 e lider in play-off-ul Ligii 2, cu 7 puncte peste rivala de azi. La capatul meciului de pe „Ion Oblemenco”, Alexandru Pelici, antrenorul lui CS Mioveni, i-a felicitat pe olteni pentru promovarea in Liga 1, fiind sigur ca echipa lui Trica nu mai poate pierde…