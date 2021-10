Capitala este cuprinsă de proteste Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții de aici se indreapta spre Piața Victoriei. Protestatarii solicita ridicarea starii de alerta, renunțarea la impunerea directa sau indirecta a vaccinarii, renunțarea la folosirea certificatului verde, precum și menținerea unitaților de invațamant deschise, fara constrangeri, dar și accesul nediscriminatori… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

