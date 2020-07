Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata, dupa patru ani de cercetari amanunțite, dosarul Black Cube, in care fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, in prezent urmarit european și internațional, a platit sume grele de bani unei firme straine care sa il ajute sa compromita imaginea fostei șefe DNA Laura…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca pana la momentul publicarii acestei stiri DIICOT nu a fost sesizata de vreo institutie de resort privind prabusirea site-urilor Ministerului Finantelor.Concret, explica sursele citate, anchetatorii de la DIICOT nu s-au autosesizat pentru presupuse…